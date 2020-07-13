«Ман Сити» мог завысить доход от спонсора в сезоне-2011/12. Это нарушение ФФП

Английская газета Daily Mail опубликовала данные об электронных письмах, которые могут доказать, что «Манчестер Сити» нарушал финансовый фэйр-плей.

В одном из писем сказано, что доход от спонсорской поддержки Etihad Shirt составил 4 миллиона фунтов, хотя клуб заявлял, что размер этой суммы – 12 млн фунтов.

Эти сведения относятся к сезону-2011/12, когда стал чемпионом Англии. Издание утверждает, что знает, кто был адресантом и получателем письма, но не раскрывает эти сведения.

Кроме того, летом 2014-го человек, близкий к «Манчестер Сити», направил письмо, в котором утверждалось, что 10-летний спонсорский контракт на 340 млн фунтов с Etihad на самом деле финансируется через государственные структуры.

Напомним, в 2020 году на два года запретил «Манчестер Сити» участвовать в за нарушение правил ФФП. В ходе расследования УЕФА установил, что клуб предоставлял неверную отчетность в период с 2012 по 2016 год. Затем наказание было заменено на крупный штраф.

«Манчестер Сити» в ходе разбирательств настаивал, что нарушений допущено не было.