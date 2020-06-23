Пеп Гвардиола: «Мы не ждали, что «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Арсенал», «Челси» будут защищать нас, но мы в состоянии защитить себя»

Главный тренер «Манчестер Сити» высказался о критике клуба после запрета на участие «горожан» в еврокубках за нарушение правил финансового фэйр-плей (ФФП).

Недавно запрет был отменен CAS. Команда из Манчестера сыграет в Лиге чемпионов-2020/21.

«Сколько раз люди шептались о нас. Я хотел бы сказать им, чтобы они посмотрели нам в глаза. Если хотите что-то сказать, говорите в лицо.

Моуринью и другие тренеры должны знать, что мы пострадали. Перед нами должны извиниться.

Мы не ждали, что , , «Арсенал», «Челси», «Вулверхэмптон» и так далее будут защищать нас, но мы в состоянии защитить себя», – заявил Гвардиола.

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