УЕФА: «По многим предполагаемым нарушениям «Ман Сити» истек 5-летний срок давности»

УЕФА выступил с заявлением относительно участия «Манчестер Сити» в еврокубках.
Арбитраж удовлетворил апелляцию, поданную английским клубом. «Манчестер Сити» оспаривал решение УЕФА, который в феврале решил исключить клуб из еврокубков на два сезона за нарушение финансового фэйр-плей.
«УЕФА принимает к сведению решение Спортивного арбитражного суда о сокращении санкций, наложенных на «Манчестер Сити» нашим независимым органом финансового контроля клубов за предполагаемые нарушения правил УЕФА по лицензированию клубов и ФФП.
УЕФА отмечает, что комиссия CAS выявила, что нет достаточно убедительных доказательств для подтверждения нарушений «Ман Сити». Также уже истек срок давности по многим предполагаемым нарушениям ввиду 5-летнего периода, предусмотренного в правилах УЕФА.
За последние несколько лет ФФП сыграл значительную роль в защите клубов и оказании им помощи в достижении финансовой устойчивости, а УЕФА и Ассоциация европейских клубов сохраняют приверженность своим принципам.
УЕФА больше не будет комментировать этот вопрос», – сообщает пресс-служба организации.