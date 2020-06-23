УЕФА: «По многим предполагаемым нарушениям «Ман Сити» истек 5-летний срок давности»

УЕФА выступил с заявлением относительно участия «Манчестер Сити» в еврокубках.

Арбитраж удовлетворил апелляцию, поданную английским клубом. «Манчестер Сити» оспаривал решение УЕФА, который в феврале решил исключить клуб из еврокубков на два сезона за нарушение финансового фэйр-плей.

«УЕФА принимает к сведению решение Спортивного арбитражного суда о сокращении санкций, наложенных на «Манчестер Сити» нашим независимым органом финансового контроля клубов за предполагаемые нарушения правил УЕФА по лицензированию клубов и ФФП.

УЕФА отмечает, что комиссия выявила, что нет достаточно убедительных доказательств для подтверждения нарушений . Также уже истек срок давности по многим предполагаемым нарушениям ввиду 5-летнего периода, предусмотренного в правилах УЕФА.

За последние несколько лет ФФП сыграл значительную роль в защите клубов и оказании им помощи в достижении финансовой устойчивости, а УЕФА и Ассоциация европейских клубов сохраняют приверженность своим принципам.

больше не будет комментировать этот вопрос», – сообщает пресс-служба организации.