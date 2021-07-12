Джордже Деспотович: «Спартак» рано набрал форму и именно поэтому проиграл. Сборы и чемпионат – разные вещи»

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Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович прокомментировал победу над «Спартаком» (1:0) в 1-м туре РПЛ.

«Очень хорошая и качественная игра от обеих команд. Надеюсь, нашим болельщикам все понравилось. Я знал, что мы выиграем, так как сборы и чемпионат – это разные вещи. Мы настраивались на этот матч, при этом мы свои моменты забили, а соперник – нет.

Недавнее поражение? Повторюсь, сборы и чемпионат – это разные вещи. На сборах игроки находятся в разных кондициях: одни набирают раньше, другие – позже. Есть опытные игроки, которые грамотно подходят к чемпионату.

Мое мнение: «Спартак» рано набрал форму и именно поэтому сегодня проиграл. Мы шаг за шагом готовились к старту чемпионата – сегодня это было видно», – сказал Деспотович по следам матча.

Напомним, на Кубке Париматч Премьер «Спартак» обыграл «Рубин» со счетом 4:0.

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