Слуцкий про 1:0 со «Спартаком»: «Они подтвердили статус одного из фаворитов РПЛ. Справедливость в футболе – вещь эфемерная»

Теги Спартак Рубин Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Сеад Хакшабанович Матч ТВ Футбол

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итоги матча со «Спартаком» (1:0) в 1-м туре РПЛ.

– Непохожая на первый матч чемпионата игра, кажется, что команда находится в разгаре сезона, но нас заставил так играть соперник. Они выглядели в прошлом сезоне шикарно и в этом матче подтвердили статус одного из фаворитов чемпионата.

Поэтому рад, что смогли добиться победы и сыграть на ноль. «Спартак» выглядел хорошо, нам было сложно.

– Как оцените игру Хакшабановича?

– Я не делаю выводов по играм. Он большой молодец, полезно играл в обороне, он сделал максимум, чтобы Айртон был максимально неэффективным.

В первом тайме у нас были потери, «Спартак» нас прижал, вынуждены были обороняться.

– Счет не по игре?

– В целом да, справедливость в футболе – вещь эфемерная, мы радуемся победе, но понимаем, что нам есть над чем работать, – сказал Слуцкий.

«Рубин» Слуцкого выиграл 2-й матч подряд у «Спартака» в РПЛ

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