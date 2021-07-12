Слуцкий про 1:0 со «Спартаком»: «Они подтвердили статус одного из фаворитов РПЛ. Справедливость в футболе – вещь эфемерная»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итоги матча со «Спартаком» (1:0) в 1-м туре РПЛ.
– Непохожая на первый матч чемпионата игра, кажется, что команда находится в разгаре сезона, но нас заставил так играть соперник. Они выглядели в прошлом сезоне шикарно и в этом матче подтвердили статус одного из фаворитов чемпионата.
Поэтому рад, что смогли добиться победы и сыграть на ноль. «Спартак» выглядел хорошо, нам было сложно.
– Как оцените игру Хакшабановича?
– Я не делаю выводов по играм. Он большой молодец, полезно играл в обороне, он сделал максимум, чтобы Айртон был максимально неэффективным.
В первом тайме у нас были потери, «Спартак» нас прижал, вынуждены были обороняться.
– Счет не по игре?
– В целом да, справедливость в футболе – вещь эфемерная, мы радуемся победе, но понимаем, что нам есть над чем работать, – сказал Слуцкий.