Канчельскис о Карпине и Дзюбе: «История Денисова и Черчесова не повторится. Валера – нормальный мужик»

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Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис после назначения Валерия Карпина на пост главного тренера национальной команды высказался об отношении специалиста к Артему Дзюбе.

«Если Дзюба будет соответствовать уровню сборной, Карпин его вызовет. У меня нет ни малейших сомнений в этом. У них конфликт? Да о чем вы говорите, Валера – нормальный мужик, он никогда не станет выпячивать старые обиды.

Все, что было раньше, – неважно. История Игоря Денисова не повторится. Черчесов тогда не вызвал лучшего центрального полузащитника по личным причинам, чтобы показать всем свой характер.

Карпин такого не допустит, он честный и прямолинейный человек. Сейчас самое главное – выйти из группы. Если Дзюбу не вызовут в сборную по неспортивным принципам, это будет некрасиво. Но я не верю, что это произойдет.

Клубные конфликты не могут распространяться на сборную. За национальную команду нужно биться и бороться, нет времени думать о личной неприязни – все делают общее дело», – сказал Канчельскис.

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