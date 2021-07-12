Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис после назначения на пост главного тренера национальной команды высказался об отношении специалиста к .

«Если Дзюба будет соответствовать уровню сборной, Карпин его вызовет. У меня нет ни малейших сомнений в этом. У них конфликт? Да о чем вы говорите, Валера – нормальный мужик, он никогда не станет выпячивать старые обиды.

Все, что было раньше, – неважно. История Игоря Денисова не повторится. Черчесов тогда не вызвал лучшего центрального полузащитника по личным причинам, чтобы показать всем свой характер.

Карпин такого не допустит, он честный и прямолинейный человек. Сейчас самое главное – выйти из группы. Если Дзюбу не вызовут в сборную по неспортивным принципам, это будет некрасиво. Но я не верю, что это произойдет.

Клубные конфликты не могут распространяться на сборную. За национальную команду нужно биться и бороться, нет времени думать о личной неприязни – все делают общее дело», – сказал Канчельскис.