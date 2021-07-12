Константин Генич: «Карпин прекрасно понимает, что от разговора с Дзюбой ему никуда не деться. Это капитан сборной»

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Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России.

«Карпин прекрасно понимает, что от разговора с Дзюбой ему никуда не деться, все-таки это капитан национальной команды и человек, который немало пользы принес сборной.

Кардинальных изменений в сборной ждать не стоит, Карпин станет опираться на тот костяк, который был собран при Черчесове. Единственное, в зависимости от соперника и ситуации будет предлагаться тактика и нюансы», – сказал Генич.

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