Окружение Мбаппе хочет, чтобы «Реал» надавил на «ПСЖ». В «Мадриде» Килиан не будет получать более 25 млн евро в год

Нападающий «ПСЖ» ждет от «Реала» решительных действий в вопросе о трансфере этим летом.

As со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров, сообщает, что француз ждет от «Мадрида» радикальных действий. Мбаппе хочет, чтобы «Реал» надавил на «ПСЖ». На данный момент испанцы не хотят вступать в резкое противоборство со клубом, который столь мощен финансово. Недавний опыт указывает, что действовать с «ПСЖ» силой – не лучший вариант.

Однако окружение Мбаппе давит на «Реал» и требует начать активные действия. Люди, близкие к игроку, считают, что необходимость начинать сезон в «ПСЖ», не подписав новый контракт, станет стрессом для него.

Мбаппе мечтает играть за «Реал». Если «ПСЖ» не убедит Килиана заключить новое соглашение, то уже в январе 2022 года француз подпишет предварительное соглашение с .

Мбаппе не ставит на первое место деньги, иначе бы он уже принял недавнее предложение от (ему дали контракт с зарплатой, близкой к 37 млн евро, которые получает Неймар). Килиан знает, что в «Мадриде» он не будет зарабатывать более 25 млн евро в год (столько он получает сейчас в «ПСЖ»).

«Наступают решающие дни для будущего Мбаппе», – сообщил As источник. На данный момент «Реал» делал только неофициальный запрос в «ПСЖ» по французу. «Мадриду» ответили, что Мбаппе не продается.

1 августа «ПСЖ» проведет первый официальный матч нового сезона. В Суперкубке Франции клуб сыграет с «Лиллем», который в прошлом сезоне выиграл Лигу 1. Считается, что к этой дате решение по будущему Мбаппе будет принято.

В минувшем сезоне 22-летний форвард забил 27 голов (6 – с пенальти) и сделал 7 результативных передач в 31 матче Лиги 1. Его статистику можно изучить здесь.