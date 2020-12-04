Эд Вудворд: «С Сульшером мы движемся в верном направлении. «МЮ» играет в лучших традициях клуба»

Вице-президент высказался после подписания нового контракта с тренером .

«Оле и его штаб неустанно работали, закладывая основы для долгосрочного успеха.

Результаты их работы за последние два сезона становятся все заметнее. Мы с нетерпением ждем того, как эта команда продолжит развиваться в ближайшие годы.

Что особенно приятно, прогресса мы добились благодаря сочетанию молодых талантов из академии «Манчестер Юнайтед» и новичков топ-уровня, которые играют в атакующий футбол в лучших традициях клуба.

Мы более чем когда-либо уверены в том, что под руководством Оле мы движемся в верном направлении», – сказал Вудворд.

Сульшер подписал контракт с «МЮ» до 2024 года. Есть опция продления еще на сезон

Оле-Гуннар Сульшер: «МЮ» хочет брать крупнейшие и лучшие трофеи. Мы готовы к следующему шагу»