Эд Вудворд: «С Сульшером мы движемся в верном направлении. «МЮ» играет в лучших традициях клуба»

Теги Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер премьер-лига Англия Эд Вудворд Футбол

Вице-президент «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд высказался после подписания нового контракта с тренером Оле-Гуннаром Сульшером.

«Оле и его штаб неустанно работали, закладывая основы для долгосрочного успеха.

Результаты их работы за последние два сезона становятся все заметнее. Мы с нетерпением ждем того, как эта команда продолжит развиваться в ближайшие годы.

Что особенно приятно, прогресса мы добились благодаря сочетанию молодых талантов из академии «Манчестер Юнайтед» и новичков топ-уровня, которые играют в атакующий футбол в лучших традициях клуба.

Мы более чем когда-либо уверены в том, что под руководством Оле мы движемся в верном направлении», – сказал Вудворд.

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