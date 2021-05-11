Вудворд предложит Сульшеру продлить контракт с «МЮ» на 3 года. Летом планируется до 4 трансферов

Теги Боруссия Дортмунд Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер премьер-лига Англия возможные трансферы Эд Вудворд Джейдон Санчо Футбол

«Манчестер Юнайтед» планирует продлить контракт с главным тренером Оле-Гуннаром Сульшером.

По информации The Telegraph, несмотря на то, что команда не выиграла ни одного трофея в этом сезоне, вице-президент Эд Вудворд предложит норвежцу новое соглашение на три года.

Летом клуб совершит до четырех трансферов с целью усилить команду. Среди приоритетных целей выделяется вингер дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо, также будут оценены возможности подписать центрального нападающего, защитника и молодого центрального полузащитника.

В завершившемся сезоне «МЮ» занял второе место в чемпионате Англии и уступил в финале Лиги Европы.

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