Вудворд предложит Сульшеру продлить контракт с «МЮ» на 3 года. Летом планируется до 4 трансферов

планирует продлить контракт с главным тренером .

По информации The Telegraph, несмотря на то, что команда не выиграла ни одного трофея в этом сезоне, вице-президент предложит норвежцу новое соглашение на три года.

Летом клуб совершит до четырех трансферов с целью усилить команду. Среди приоритетных целей выделяется вингер дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо, также будут оценены возможности подписать центрального нападающего, защитника и молодого центрального полузащитника.

В завершившемся сезоне «МЮ» занял второе место в чемпионате Англии и уступил в финале Лиги Европы.

Эд Вудворд: «МЮ» уверенно смотрит в будущее. Убежден, скоро мы снова будем поднимать трофеи»