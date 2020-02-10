Вудворд уверен, что Сульшер сможет выиграть АПЛ с «МЮ». Тренер сохраняет поддержку клуба

В руководстве не планируют увольнять с поста главного тренера команды, несмотря на вылет из Лиги чемпионов.

Вице-президент «Юнайтед» убежден, что Сульшер сможет выиграть английскую Премьер-лигу с клубом. Тренер, в свою очередь, уверен, что имеет долгосрочный кредит доверия со стороны руководства.

В частных разговорах Вудворд указывает на статистику, согласно которой «МЮ» лишь на 5 очков отстает от лидирующего в АПЛ «Тоттенхэма». Также он опирается на тот факт, что только «Ливерпуль» набрал больше очков в чемпионате с конца января.

Сейчас нет оснований говорить о том, что Сульшер находится в шаге от увольнения из «Юнайтед», утверждает ESPN.

Норвежец был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» в декабре 2018 года. В марте 2019-го с ним был подписан полноценный контракт.

В матче 12-го тура АПЛ «Юнайтед» встретится с «Манчестер Сити». Игра состоится завтра и начнется в 20:30 по московскому времени. В турнирной таблице команда Сульшера занимает 6-е место, набрав 19 очков в 10 матчах.