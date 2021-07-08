Карпин о назначении в сборную России: «Приложим все усилия, чтобы решить задачу по отбору на ЧМ-2022»

Валерий Карпин поделился эмоциями после назначения на пост главного тренера сборной России.
«Благодарю Российский футбольный союз за оказанное доверие. Как для игрока вызов в сборную, так и для тренера приглашение в национальную команду – большая честь и высокая оценка его работы.
Для меня это новый, очень ответственный и интересный этап в тренерской карьере.
Сейчас перед командой стоит задача по отбору на ЧМ-2022 в Катаре. И мы приложим все усилия, чтобы эту задачу решить», – сказал тренер «Ростова».
1 сентября национальная сборная встретится с командой Хорватии. Контракт с тренером будет действовать до 31 декабря 2021 года – с возможностью дальнейшего продления соглашения.