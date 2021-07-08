Дюков о Карпине: «Сборная для него – новый вызов. Увидели с его стороны желание и готовность этот вызов принять»

Президент РФС прокомментировал назначение Валерия Карпина на пост главного тренера .

не нуждается в представлении футбольным специалистам и болельщикам.

Он был одним из лучших российских игроков своего поколения, ярко выступал и за клубы, и за сборную России.

После завершения карьеры игрока Валерий Георгиевич получил богатый тренерский опыт, в том числе в последние годы успешно работая в клубе .

Сборная для него – новый вызов. И мы увидели с его стороны желание и готовность этот вызов принять», – сказал Дюков.

В течение ближайшего полугода Карпин будет совмещать работу в сборной и «Ростове».