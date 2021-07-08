Дюков о Карпине: «Сборная для него – новый вызов. Увидели с его стороны желание и готовность этот вызов принять»

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал назначение Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России.
«Валерий Карпин не нуждается в представлении футбольным специалистам и болельщикам.
Он был одним из лучших российских игроков своего поколения, ярко выступал и за клубы, и за сборную России.
После завершения карьеры игрока Валерий Георгиевич получил богатый тренерский опыт, в том числе в последние годы успешно работая в клубе «Ростов».
Сборная для него – новый вызов. И мы увидели с его стороны желание и готовность этот вызов принять», – сказал Дюков.
В течение ближайшего полугода Карпин будет совмещать работу в сборной и «Ростове».