Дюков о Карпине: «Сборная для него – новый вызов. Увидели с его стороны желание и готовность этот вызов принять»

Теги Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС Валерий Карпин Александр Дюков Футбол

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал назначение Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России.

«Валерий Карпин не нуждается в представлении футбольным специалистам и болельщикам.

Он был одним из лучших российских игроков своего поколения, ярко выступал и за клубы, и за сборную России.

После завершения карьеры игрока Валерий Георгиевич получил богатый тренерский опыт, в том числе в последние годы успешно работая в клубе «Ростов».

Сборная для него – новый вызов. И мы увидели с его стороны желание и готовность этот вызов принять», – сказал Дюков.

В течение ближайшего полугода Карпин будет совмещать работу в сборной и «Ростове».

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