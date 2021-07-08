Джейдон Санчо: «Переход в «МЮ» – это осуществление мечты. Мы добьемся успеха, которого заслужили фанаты»

Полузащитник Джейдон Санчо поделился мыслями после перехода в .

«Всегда буду благодарен «Боруссии» за возможность сыграть в футбол на взрослом уровне, но я хотел однажды вернуться в Англию. Переход в «Манчестер Юнайтед» – это осуществление мечты. Не могу дождаться момента, когда сыграю в Премьер-лиге.

У «Манчестер Юнайтед» молодой состав, игроки воодушевлены. Я знаю, что вместе мы сможем добиться чего-то особенного и достичь успеха, который заслужили фанаты.

Я с нетерпением жду возможности поработать с тренером и его штабом, чтобы улучшить мою игру», – сказал Санчо.