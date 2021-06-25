«МЮ» предлагает Горетцке зарплату выше, чем «Бавария»

Теги Бавария Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Леон Горетцка Футбол

Полузащитник Леон Горетцка пока не может договориться с «Баварией» о новом контракте.

Интерес к 26-летнему футболисту проявляет «Манчестер Юнайтед». Англичане предлагают Горетцке контракт с более высокой зарплатой, чем «Бавария», утверждает журналист Sport Bild Кристиан Фальк.

В скором времени представители немца проведут еще один раунд переговоров с «Баварией».

Сообщалось, что подписать Горетцку бесплатно в 2022 году хочет «Реал».

В прошлом сезоне полузащитник провел 24 игры в Бундеслиге и забил 5 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья