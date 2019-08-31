Мэйсон Гринвуд: «Роналду силен физически, но Месси – на ином уровне. Лео просто с другой планеты, мне кажется»

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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд сделал выбор между Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

«Для меня это всегда Месси. Мне кажется, он просто с другой планеты.

Роналду, конечно, восхитителен, он очень силен физически и атлетичен. Но Месси просто на другом уровне. Посмотрите, что он сделал для «Барселоны», а еще Лионель выиграл трофей со сборной Аргентины», – сказал Гринвуд.

Месси провел лучший турнир за Аргентину. Помогла не только бешеная мотивация, но и тактика Скалони (конспекты Вальверде?)

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