Мэйсон Гринвуд: «Роналду силен физически, но Месси – на ином уровне. Лео просто с другой планеты, мне кажется»

Нападающий сделал выбор между и .

«Для меня это всегда Месси. Мне кажется, он просто с другой планеты.

Роналду, конечно, восхитителен, он очень силен физически и атлетичен. Но Месси просто на другом уровне. Посмотрите, что он сделал для «Барселоны», а еще Лионель выиграл трофей со сборной Аргентины», – сказал Гринвуд.

Месси провел лучший турнир за Аргентину. Помогла не только бешеная мотивация, но и тактика Скалони (конспекты Вальверде?)