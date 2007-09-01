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Фердинанд о призе игроку сезона: «Когда Месси забивает 50 мячей за сезон, нельзя награждать ван Дейка»

Теги Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд Криштиану Роналду Ливерпуль Ювентус премьер-лига Англия Барселона Лионель Месси серия А Италия Ла Лига УЕФА Вирджил ван Дейк Футбол

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поделился мнением о том, кого стоило признать лучшим игроком сезона-2018/19 по версии УЕФА.

«Нет никаких сомнений: Вирджил ван Дейк сегодня является лучшим защитником на планете.

Но когда игрок забивает 50 голов за сезон, как Месси, или выигрывает три трофея за сезон и оказывает столь мощный эффект на новый чемпионат, как Криштиану, – это нельзя игнорировать.

Люди говорят, что доминирование этих двух игроков навевает скуку, но Месси и Роналду демонстрируют невиданные прежде показатели на протяжении 12-15 лет.

Я центральный защитник, я счастлив, что ван Дейк выиграл, он достоин этого. Но когда у вас есть игрок, забивающий 50 мячей за сезон, вы не имеете права поступать таким образом.

Я бы не стал платить свои кровно заработанные деньги ради того, чтобы смотреть на игру защитника. Развлекайте меня! Я хочу подскакивать на месте, орать про то, что это невероятное выступление, невероятный гол.

Ведь самое сложное в футболе – это забить гол», – рассказал Фердинанд.

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