«Барса» и «Атлетико» прервут переговоры по обмену Гризманна на Сауля. Они слишком далеки от компромисса

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«Барселона» прекратит переговоры по поводу обмена форварда Антуана Гризманна в «Атлетико» на хавбека Сауля Ньигеса.

Как сообщает Diario Sport, сторонам не удается найти компромисс из-за больших расхождений в экономических вопросах. Каталонцы вдобавок хотели получить за Гризманна 20 миллионов евро или полузащитника Жоау Феликса, что не устраивало мадридцев. Сам «Атлетико» тоже не был готов платить французу такую зарплату, на которую тот претендовал.

С другой стороны, Сауль также не захотел соглашаться на более низкую зарплату относительно той, которую он может получить в АПЛ.

В связи с этим клубы посчитали, что от дальнейших переговоров стоит отказаться.

«Барселона» постарается продать Гризманна в другую команду – в числе вариантов называются «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Ювентус». В то же время французу был интересен переход только в «Атлетико».

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