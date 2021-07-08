«Барса» и «Атлетико» прервут переговоры по обмену Гризманна на Сауля. Они слишком далеки от компромисса

прекратит переговоры по поводу обмена форварда Антуана Гризманна в «Атлетико» на хавбека Сауля Ньигеса.

Как сообщает Diario Sport, сторонам не удается найти компромисс из-за больших расхождений в экономических вопросах. Каталонцы вдобавок хотели получить за Гризманна 20 миллионов евро или полузащитника Жоау Феликса, что не устраивало мадридцев. Сам «Атлетико» тоже не был готов платить французу такую зарплату, на которую тот претендовал.

С другой стороны, Сауль также не захотел соглашаться на более низкую зарплату относительно той, которую он может получить в .

В связи с этим клубы посчитали, что от дальнейших переговоров стоит отказаться.

«Барселона» постарается продать Гризманна в другую команду – в числе вариантов называются , , . В то же время французу был интересен переход только в «Атлетико».