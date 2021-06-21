Депутат Свищев: «Можно взять 11 фернандесов, дать им паспорта, и они в короткий срок покажут результат. Но это не тот путь»

Теги ЦСКА Станислав Черчесов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Дмитрий Свищев Марио Фернандес Политика натурализация ТАСС Футбол

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев высказался о перспективах российского футбола после отставки Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной.

«Можно взять 11 фернандесов, дать им паспорта, и они в короткий срок покажут достойный результат. Но это не тот путь.

И если даже взять тренером звезду инопланетного масштаба, то он также не даст результат с нынешним составом.

Нужно набраться терпения, взять молодую команду и вырастить ее до уровня главной сборной, отобрать лучших футболистов из тысячи.

При таком подходе нужно ждать результата не раньше, чем через 5-10 лет», – сказал Свищев.

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