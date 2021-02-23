Акинфеев составил идеального игрока ЦСКА: игра головой Заболотного, удар Дивеева, техника Ахметова

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев составил идеального футболиста команды, взяв у различных игроков их лучшие качества.

Футболист мечты получил видение поля от , силу – от , технику – от , скорость – от Чидеры Эджуке.

Игорь Дивеев подарил идеальному игроку свой удар, – умение отдавать передачи, – навыки отбора. От Антона Заболотного ему досталось мастерство игры головой.