Акинфеев составил идеального игрока ЦСКА: игра головой Заболотного, удар Дивеева, техника Ахметова

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Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев составил идеального футболиста команды, взяв у различных игроков их лучшие качества.

Футболист мечты получил видение поля от Алана Дзагоева, силу – от Николы Влашича, технику – от Ильзата Ахметова, скорость – от Чидеры Эджуке.

Игорь Дивеев подарил идеальному игроку свой удар, Марио Фернандес – умение отдавать передачи, Константин Кучаев – навыки отбора. От Антона Заболотного ему досталось мастерство игры головой.

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