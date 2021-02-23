Акинфеев составил идеального игрока ЦСКА: игра головой Заболотного, удар Дивеева, техника Ахметова

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев составил идеального футболиста команды, взяв у различных игроков их лучшие качества.
Футболист мечты получил видение поля от Алана Дзагоева, силу – от Николы Влашича, технику – от Ильзата Ахметова, скорость – от Чидеры Эджуке.
Игорь Дивеев подарил идеальному игроку свой удар, Марио Фернандес – умение отдавать передачи, Константин Кучаев – навыки отбора. От Антона Заболотного ему досталось мастерство игры головой.
🔝 Попросили капитана составить топ игроков из нынешнего состава армейцев по ключевым характеристикам— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) July 18, 2021
А как выглядел бы ваш идеальный футболист #ЦСКА? 👇 pic.twitter.com/0y8aVOCTaS