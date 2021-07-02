Маттеус о Кроосе: «Тони больше не игрок международного класса. Не согласен с его стилем игры»

Бывший капитан сборной Германии Лотар Маттеус вновь критически отозвался об игре полузащитника «Реала» .

«Тони больше не игрок международного класса.

Ничего не имею против него с личной точки зрения. Но я не согласен с его стилем игры.

На Евро можно было убедиться, что дело не только в его скорости, но и скорости передвижения мяча.

На самом деле он неплохо справляется с передачами, но скорость теряется, пространство не выигрывается, а темп замедляется», – сказал Маттеус в интервью Kicker.

Маттеус о Евро: «Пасы Крооса были похожи на его прическу – слишком правильные. Он не стал лидером, не было огня и страсти»