Газзаев об ЛЧ: «У «Спартака» хорошие шансы пройти «Бенфику». Витория эффективно провел предсезонку»

Теги Спартак Валерий Газзаев Бенфика Лига чемпионов УЕФА Футбол

Бывший главный тренер ЦСКА, глава комитета Госдумы по делам национальностей Валерий Газзаев оценил вероятность выхода «Спартака» в раунд плей-офф Лиги чемпионов.

В третьем отборочном раунде красно-белые сыграют с «Бенфикой».

«Мне кажется, что у «Спартака» есть все шансы, чтобы попасть в групповой этап Лиги чемпионов. Во-первых, в команду пришел новый тренер, который, на мой взгляд, очень эффективно провел подготовительный этап. В тех контрольных матчах, которые мы увидели, «Спартак» действовал уверенно, результативно и достаточно эффективно.

Во-вторых, Витория сам четыре года работал в «Бенфике». Я думаю, он знает все сильные и слабые стороны соперника. У «Спартака» есть свои козыри и хорошие шансы на проход в следующий этап», — сказал Газзаев.

Опрос

«Спартаку» в ЛЧ досталась «Бенфика» – хорошо?
17950 голосов
Хорошо! Команда сразу на ходу, пройдем
17%
Спартак
Так себе. Хотя верим в Руя
32%
Руй Витория
Плохо. Не пройдем
51%
Бенфика

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