Газзаев об ЛЧ: «У «Спартака» хорошие шансы пройти «Бенфику». Витория эффективно провел предсезонку»

Бывший главный тренер ЦСКА, глава комитета Госдумы по делам национальностей оценил вероятность выхода «Спартака» в раунд плей-офф чемпионов.

В третьем отборочном раунде красно-белые сыграют с «Бенфикой».

«Мне кажется, что у «Спартака» есть все шансы, чтобы попасть в групповой этап Лиги чемпионов. Во-первых, в команду пришел новый тренер, который, на мой взгляд, очень эффективно провел подготовительный этап. В тех контрольных матчах, которые мы увидели, «Спартак» действовал уверенно, результативно и достаточно эффективно.

Во-вторых, Витория сам четыре года работал в «Бенфике». Я думаю, он знает все сильные и слабые стороны соперника. У есть свои козыри и хорошие шансы на проход в следующий этап», — сказал Газзаев.