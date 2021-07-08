Директор «Бенфики» Луизао: «Спартак» – сложный соперник, хорошо провел предсезонку. Но мы готовы»

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Технический директор «Бенфики» Луизао прокомментировал попадание на «Спартак» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

«Это сложный соперник, и надо учитывать дальний перелет. Но «Бенфика» всегда готова.

Команду тренирует Руй Витория, и у нее есть южноамериканский налет – например, у них есть Понсе. Также в команде есть Виктор Мозес.

«Спартак» хорошо играл во время предсезонной подготовки, но мы будем готовы.

Соперник начнет сезон на две недели раньше нас, но и наш тренер уже начинает выводить футболистов на высокий уровень готовности и соревновательности», – сказал Луизао.

В «Бенфике» Витория был королем. Его хвалили Пеп и Сакки, а Жорже Жезуш (нынешний тренер) дико ревновал

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