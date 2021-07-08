Федун о «Бенфике»: «Витория готов к такому вызову. Приложим все силы, чтобы показать лучший футбол»

Владелец дал комментарий в преддверии матчей против «Бенфики» в третьем квалификационном раунде .

Матчи пройдут 3/4 и 10 августа.

«Нам достался серьезный, титулованный соперник, исторически один из самых сильных в Европе.

Но, уверен, готов к такому вызову.

Это будет интересное противостояние для всех, в том числе и из-за давнего соперничества тренеров.

Результат непредсказуем, но мы приложим все силы, чтобы показать наш лучший футбол», – заявил Федун.