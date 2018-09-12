Испания и Португалия претендуют на совместное проведение ЧМ-2030

Испания и Португалия намерены подать заявку на совместное проведение .

Соответствующее соглашение между футбольными федерациями было заключено накануне перед товарищеским матчем в Лиссабоне между сборными Португалии и Испании (0:0).

Документ ратифицировали президент RFEF Луис Рубиалес и глава FPF Фернанду Гомеш, оба – вице-президенты УЕФА.

Ранее желание провести совместно ЧМ-2030 выразили Аргентина, Уругвай, Парагвай и Чили.

Аналогичную заявку могут подать Румыния, Болгария, Сербия и Греция.

Также совместными хозяевами турнира могут стать Колумбия, Эквадор и Перу или Марокко и Египет.

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