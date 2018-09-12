Испания и Португалия претендуют на совместное проведение ЧМ-2030

Испания и Португалия намерены подать заявку на совместное проведение ЧМ-2030.
Соответствующее соглашение между футбольными федерациями было заключено накануне перед товарищеским матчем в Лиссабоне между сборными Португалии и Испании (0:0).
Документ ратифицировали президент RFEF Луис Рубиалес и глава FPF Фернанду Гомеш, оба – вице-президенты УЕФА.
Ранее желание провести совместно ЧМ-2030 выразили Аргентина, Уругвай, Парагвай и Чили.
Аналогичную заявку могут подать Румыния, Болгария, Сербия и Греция.
Также совместными хозяевами турнира могут стать Колумбия, Эквадор и Перу или Марокко и Египет.
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