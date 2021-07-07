53% россиян безразличны к футболу. Постоянных болельщиков – 7% (ВЦИОМ)

ВЦИОМ провел опрос россиян об интересе к футболу.

Участникам исследования задали вопрос: «Интересуетесь ли Вы футболом или нет?»

53% опрошенных ответили, что безразличны к футболу. Наибольшая доля выбравших этот ответ среди лиц в возрасте от 18 до 24 лет – 61%.

39% участников опроса выбрали вариант «интересуюсь от случая к случаю». 7% назвали себя постоянными футбольными болельщиками (среди мужчин такой вариант выбрали 12%).

В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью.