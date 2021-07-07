Кассано о Доннарумме: «Почему «Барса», «Реал», «Бавария» его не хотели, если он лучший вратарь мира?»

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Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано высказался о переходе голкипера Джанлуиджи Доннаруммы в «ПСЖ».

«Если он лучший вратарь мира, почему «Бавария», «Реал» или «Барселона» не пытались его подписать?

Нойеру 36 лет. Если Доннарумма – лучший вратарь мира, то пусть придет и отберет место в команде у Куртуа, тер Стегена.

Вместо этого его подписывает «ПСЖ», – сказал Кассано в эфире Bobo TV.

Доннарумма, признанный лучшим игроком Евро-2020, подписал с «ПСЖ» контракт на правах свободного агента. Ранее он ушел из «Милана».

Со статистикой выступлений 22-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

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