Кассано о Доннарумме: «Почему «Барса», «Реал», «Бавария» его не хотели, если он лучший вратарь мира?»

Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано высказался о переходе голкипера Джанлуиджи Доннаруммы в «ПСЖ».
«Если он лучший вратарь мира, почему «Бавария», «Реал» или «Барселона» не пытались его подписать?
Нойеру 36 лет. Если Доннарумма – лучший вратарь мира, то пусть придет и отберет место в команде у Куртуа, тер Стегена.
Вместо этого его подписывает «ПСЖ», – сказал Кассано в эфире Bobo TV.
Доннарумма, признанный лучшим игроком Евро-2020, подписал с «ПСЖ» контракт на правах свободного агента. Ранее он ушел из «Милана».
Со статистикой выступлений 22-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.