Кассано о Доннарумме: «Почему «Барса», «Реал», «Бавария» его не хотели, если он лучший вратарь мира?»

Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано высказался о переходе голкипера Джанлуиджи Доннаруммы в «ПСЖ».

«Если он лучший вратарь мира, почему , или не пытались его подписать?

Нойеру 36 лет. Если Доннарумма – лучший вратарь мира, то пусть придет и отберет место в команде у Куртуа, тер Стегена.

Вместо этого его подписывает , – сказал Кассано в эфире Bobo TV.

Доннарумма, признанный лучшим игроком , подписал с «ПСЖ» контракт на правах свободного агента. Ранее он ушел из «Милана».

Со статистикой выступлений 22-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.