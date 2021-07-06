«Ман Сити» рассматривает Левандовского как альтернативу Кейну (Daily Mail)

Нападающий «Баварии» интересен «Манчестер Сити».

«Горожане» рассматривают 32-летнего поляка на тот случай, если не смогут подписать , утверждает Daily Mail.

Ранее «Тоттенхэм» отказался продавать Кейна в «Сити» за 100 миллионов фунтов, и чемпионы Англии могут усилить атаку, подписав Левандовского.

Контракт Роберта с «Баварией» рассчитан еще на два года. Тренер Пеп Гвардиола хорошо знает возможности поляка по совместной работе в Германии.

В минувшем сезоне Левандовски забил 41 гол в 29 играх Бундеслиги. Его статистика – здесь.