«Ман Сити» рассматривает Левандовского как альтернативу Кейну (Daily Mail)

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Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски интересен «Манчестер Сити».

«Горожане» рассматривают 32-летнего поляка на тот случай, если не смогут подписать Харри Кейна, утверждает Daily Mail.

Ранее «Тоттенхэм» отказался продавать Кейна в «Сити» за 100 миллионов фунтов, и чемпионы Англии могут усилить атаку, подписав Левандовского.

Контракт Роберта с «Баварией» рассчитан еще на два года. Тренер «Ман Сити» Пеп Гвардиола хорошо знает возможности поляка по совместной работе в Германии.

В минувшем сезоне Левандовски забил 41 гол в 29 играх Бундеслиги. Его статистика – здесь.

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