Дисквалификация Карпина сокращена с 3 до 1 матча. Тренер наказан за попытку физического воздействия на судью в матче с «Краснодаром»

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Апелляционный комитет РФС частично удовлетворил жалобу «Ростова» на решение КДК от 18 мая.

Изначально главный тренер дончан Валерий Карпин был дисквалифицирован на 3 матча за попытку физического воздействия на судью в игре 30-го тура прошлого чемпионата России с «Краснодаром» (1:3).

В итоге РФС принял новое решение: не применять к Карпину дополнительную 2-матчевую дисквалификацию помимо автоматической, а также оштрафовать его за неспортивное поведение на 30 тысяч рублей.

В стартовом туре РПЛ «Ростов» примет 23 июля «Динамо».

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