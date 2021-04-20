Дисквалификация Карпина сокращена с 3 до 1 матча. Тренер наказан за попытку физического воздействия на судью в матче с «Краснодаром»

Апелляционный комитет РФС частично удовлетворил жалобу на решение КДК от 18 мая.

Изначально главный тренер дончан был дисквалифицирован на 3 матча за попытку физического воздействия на судью в игре 30-го тура прошлого чемпионата России с «Краснодаром» (1:3).

В итоге принял новое решение: не применять к Карпину дополнительную 2-матчевую дисквалификацию помимо автоматической, а также оштрафовать его за неспортивное поведение на 30 тысяч рублей.

В стартовом туре РПЛ «Ростов» примет 23 июля «Динамо».