32 млн человек посмотрели матчи Евро-2020 в России по ТВ, финал – 10,95 млн

Трансляции матчей на российских телеканалах посмотрели более 32 млн человек.

Накопленный охват трансляций 51 игры турнира на , «России 1» и , в том числе показов игр в записи, составил 32,313 млн телезрителей (смотревших хотя бы 10 минут из всех матчей), сообщает РБК со ссылкой на данные Mediascope.

Финальный матч Евро, транслировавшийся на «России 1», посмотрели 10,95 млн телезрителей – это самая популярная трансляция турнира.

На втором месте – игра группового этапа между сборными Дании и России (10,044 млн), на третьем – матч России и Бельгии (9,398 млн). Встречу России с Финляндией посмотрели 8,735 млн телезрителей.

В исследовании указаны данные по аудитории «все 4+» в городах с населением свыше 100 тысяч человек. Эти данные соответствуют примерно половине населения России.