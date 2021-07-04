Ракицкий о российских СМИ: «Критикуют всех. Пусть лучше молчат. Диванные эксперты, блогеры – страшные люди. Я их не понимаю»

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Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий высказался о сравнениях сборных России и Украины после Евро-2020.

– Что скажешь о сравнениях России и Украины? Когда мы вылетели из группы, а вы вышли в четвертьфинал, Россию начали критиковать еще сильнее.

– Ваша пресса критикует всех: и сборную, и клубы. Никогда не видел, чтобы кто-то сказал хорошее. Даже на чемпионате мира искали подвох. Пусть лучше молчат. Диванные эксперты, блогеры – страшные люди. Я их не понимаю.

Не понимаю, зачем сравнивать сборные России и Украины. Разный стиль и футболисты. На сегодня Украина оказалась сильнее. Так это еще я не играю за сборную! – сказал украинец.

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