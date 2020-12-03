Ракицкий считает, что «Зенит» может выйти в плей-офф ЛЧ: «У нас все хорошо, обойма нормальная. Надо кайфовать от футбола»

Защитник «Зенита» высказался о предстоящем выступлении команды в чемпионов.

– Ты понимаешь, как сделать так, чтобы по итогам осени оказался в плей-офф? И есть ли в команде какая-то дополнительная ответственность из-за этого?

– Посмотрим, кто попадется. Все команды разберем. Наша главная проблема – игра с большими командами. Если покажем свой футбол: атакующий, агрессивный, все может получиться.

– Не очень понимаю. Все же взрослые мужчины с опытом. Что мешает его показать?

– Поэтому и должны с этим разобраться. Может, еще дело в концентрации. Но получили негативный опыт, а он воспринимается лучше всего. Надо кайфовать от футбола. Думаю, все будет в норме.

– Твое отношение к тому, что после вылета из еврокубков многие начинают обвинять Семака: несовременный тренер, боится и так далее.

– Вообще этого не понимаю. Проигрывает команда: я, Дзюба, Семак, остальные. Все мы ответственны за результат.

– С нынешним составом «Зениту» под силу выйти в плей-офф? Или необходимо усиление?

– Под силу. У нас все хорошо, в атаке вообще по два человека на позицию. Так что обойма нормальная, нужно найти свою игру. Главное, чтобы все были здоровы, – сказал Ракицкий.