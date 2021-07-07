«#######, дурачок, хедлайнер госканала». Уткин о словах Черданцева про победу Италии

Журналист и блогер осудил комментатора и ведущего за его высказывание про победу Италии.

«Антифутбол не прошел. Победил футбол. Побеждать должны смелые. Они и празднуют сегодня.

Манчини – тренерище. Выиграть у , и с игроками , и «Аталанты», потеряв по ходу двух основных крайних защитников, – это высший класс», – написал Черданцев.

«Вот я ж говорил – человека волнуют вопросы статуса, никак не качества. Вот простейшее применение.

Он даже не подумал, что в финале игрокам «Сассуоло» и «Торино» противостояли вообще-то игроки , и – три основные несменяемые позиции в сборной Англии. Ну, если это существенно.

####### (тупица), дурачок, хедлайнер госканала...

Ну, и вообще, конечно, дико интересно, что итог драматичного турнира человек, работающий на компанию-бродкастера, выводит из данных, которые содержались в заявочных списках команд.

Как будто это решилось загодя, как будто всех этих игр и драм не было. Изящно, согласитесь», – написал Уткин.