«#######, дурачок, хедлайнер госканала». Уткин о словах Черданцева про победу Италии

Журналист и блогер Василий Уткин осудил комментатора и ведущего «Матч ТВ» Георгия Черданцева за его высказывание про победу Италии.
«Антифутбол не прошел. Победил футбол. Побеждать должны смелые. Они и празднуют сегодня.
Манчини – тренерище. Выиграть у Бельгии, Испании и Англии с игроками «Торино», «Сассуоло» и «Аталанты», потеряв по ходу двух основных крайних защитников, – это высший класс», – написал Черданцев.
«Вот я ж говорил – человека волнуют вопросы статуса, никак не качества. Вот простейшее применение.
Он даже не подумал, что в финале игрокам «Сассуоло» и «Торино» противостояли вообще-то игроки «Лидса», «Вест Хэма» и «Эвертона» – три основные несменяемые позиции в сборной Англии. Ну, если это существенно.
####### (тупица), дурачок, хедлайнер госканала...
Ну, и вообще, конечно, дико интересно, что итог драматичного турнира человек, работающий на компанию-бродкастера, выводит из данных, которые содержались в заявочных списках команд.
Как будто это решилось загодя, как будто всех этих игр и драм не было. Изящно, согласитесь», – написал Уткин.