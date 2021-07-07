Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не вошел в символическую сборную Евро-2020.

36-летний форвард стал лучшим бомбардиром турнира, забив 5 мячей (три – с пенальти) в 4 матчах. Также Роналду – лидер Евро-2020 по системе «гол+пас». Португалия вылетела на стадии 1/8 финала, проиграв Бельгии (0:1).

Роналду, принимавший участие в пяти чемпионатах Европы, во второй раз не попал в символическую сборную по итогам турнира. Криштиану не было в команде лучших в 2008 году.

Отметим, что на Евро-2004 и Евро-2012 УЕФА представлял сборную из 23 футболистов. На Евро-2016 в команде лучших было 11 игроков.

Со статистикой форварда можно ознакомиться здесь.

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