Шик, Стерлинг, Шоу, Педри, Уокер и 5 игроков Италии – в сборной лучших на Евро-2020 от The Guardian

Британская газета The Guardian представила свою версию сборной лучших игроков Евро-2020.
Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма (Италия);
Защитники: Люк Шоу, Кайл Уокер (оба – Англия), Леонардо Бонуччи, Джорджо Кьеллини (оба – Италия);
Полузащитники: Кэлвин Филлипс (Англия), Жоржиньо, Федерико Кьеза (оба – Италия), Педри (Испания);
Нападающие: Патрик Шик (Чехия), Рахим Стерлинг (Англия).
Лучший тренер: Роберто Манчини (Италия).
Запасные: Каспер Шмейхель, Йоаким Мэле (оба – Дания), Харри Магуайр (Англия), Марко Верратти (Италия), Миккель Дамсгор (Дания), Карим Бензема (Франция).