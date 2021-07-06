Шик, Стерлинг, Шоу, Педри, Уокер и 5 игроков Италии – в сборной лучших на Евро-2020 от The Guardian

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Британская газета The Guardian представила свою версию сборной лучших игроков Евро-2020.

Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма (Италия);

Защитники: Люк Шоу, Кайл Уокер (оба – Англия), Леонардо Бонуччи, Джорджо Кьеллини (оба – Италия);

Полузащитники: Кэлвин Филлипс (Англия), Жоржиньо, Федерико Кьеза (оба – Италия), Педри (Испания);

Нападающие: Патрик Шик (Чехия), Рахим Стерлинг (Англия).

Лучший тренер: Роберто Манчини (Италия).

Запасные: Каспер Шмейхель, Йоаким Мэле (оба – Дания), Харри Магуайр (Англия), Марко Верратти (Италия), Миккель Дамсгор (Дания), Карим Бензема (Франция).

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