Хэмилтон о расизме в адрес игроков Англии: «Нам нужно общество, которое не будет требовать от чернокожих доказывать свою ценность»

Семикратный чемпион «Формулы-1» высказался в поддержку игроков сборной Англии после поражения в финале Евро от сборной Италии.

Англичане проиграли серию пенальти, после чего не забившие свои удары , и Букайо Сака подверглись расистским оскорблениям в соцсетях.

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«По ходу просмотра концовки вчерашнего матча в моей голове пронеслось очень много мыслей.

С одной стороны я был так горд тем, насколько далеко нам удалось зайти…Попадание в финал с такой многообразной командой – это огромное достижение, которым мы все должны гордиться. Однако когда игроки пошли бить пенальти, я забеспокоился.

Давление в связи с колоссальной ответственностью чувствует каждый спортсмен. Но когда вы при этом, представляя свою страну, являетесь представителем меньшинства, это накладывает дополнительный слой. Успех будет ощущаться как двойная победа, но промах станет двойным поражением, если к нему добавятся расистские оскорбления.

Как и всем вам, мне очень хотелось победы. Однако для меня общая картина, сложившаяся на данный момент, гораздо важнее победы на . Но просто отвратительное поведение некоторых людей показывает, как много работы нам еще необходимо сделать.

Я надеюсь, что случившееся положит начало разговору о принятии. Мы должны работать над созданием общества, которое не будет требовать от чернокожих игроков доказывать свою ценность или право занять место в обществе обязательно победой.

В конце концов, все в сборной должны гордиться тем, чего достигли, и как представляли свою нацию», – заявил Хэмилтон.

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