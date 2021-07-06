Англия не била в створ в экстра-таймах. Перевес Италии по общему числу ударов в финале – 20:6

ни нанесла ни одного удара в створ в экстра-таймах финального матча против команды Италии (1:1, серия пенальти).

На счету британцев 1 неточная и 1 заблокированная попытка в дополнительное время.

Сборная Италии в экстра-таймах нанесла 1 удар в створ и 2 неточных. Еще 2 попытки были заблокированы англичанами.

Напомним, по итогам основного времени статистика ударов была следующей: Англия – 4 попытки (1 попадание в створ, 3 неточных), Италия – 15 попыток (5 ударов в створ, 7 неточных, 3 заблокированных).

Перевес Италии по общему числу ударов в игровое время финального матча с учетом экстра-таймов – 20:6.

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