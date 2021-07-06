Шоу – первый игрок «Манчестер Юнайтед», забивший в финале Евро

Защитник сборной Англии Люк Шоу открыл счет в финале с Италией (1:0, первый тайм).

Он стал первым футболистом , сумевшим забить в решающем матче чемпионата Европы. Также это первый гол самого Шоу за национальную команду.

В прошлом сезоне 25-летний защитник провел 32 игры и отметился одним забитым мячом. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Гол Шоу на 2-й минуте – самый быстрый в истории финалов Евро. Люк забил первый мяч за Англию

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