Шоу – первый игрок «Манчестер Юнайтед», забивший в финале Евро

Защитник сборной Англии Люк Шоу открыл счет в финале Евро-2020 с Италией (1:0, первый тайм).
Он стал первым футболистом «Манчестер Юнайтед», сумевшим забить в решающем матче чемпионата Европы. Также это первый гол самого Шоу за национальную команду.
В прошлом сезоне АПЛ 25-летний защитник провел 32 игры и отметился одним забитым мячом. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Гол Шоу на 2-й минуте – самый быстрый в истории финалов Евро. Люк забил первый мяч за Англию
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