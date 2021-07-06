Шоу – первый игрок «Манчестер Юнайтед», забивший в финале Евро

Теги Манчестер Юнайтед Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Евро-2020 Люк Шоу Футбол

Защитник сборной Англии Люк Шоу открыл счет в финале Евро-2020 с Италией (1:0, первый тайм).

Он стал первым футболистом «Манчестер Юнайтед», сумевшим забить в решающем матче чемпионата Европы. Также это первый гол самого Шоу за национальную команду.

В прошлом сезоне АПЛ 25-летний защитник провел 32 игры и отметился одним забитым мячом. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Гол Шоу на 2-й минуте – самый быстрый в истории финалов Евро. Люк забил первый мяч за Англию

Эшли Коул: «Шоу – ключ к успеху Англии. Кьеза и Инсинье опасны, но Люк справится с задачей»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья