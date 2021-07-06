Стерлинг, Кейн, Маунт, Триппьер – в стартовом составе сборной Англии на финал Евро-2020

представила стартовый состав на финальный матч с Италией.

Состав сборной : Джордан Пикфорд, Киран Триппьер, Кайл Уокер, Джон Стоунз, Харри Магуайр, Люк Шоу, Кэлвин Филлипс, Деклан Райс, Мэйсон Маунт, , .

Запасные: Аарон Рэмсдейл, Сэм Джонстон, Джек Грилиш, Джордан Хендерсон, , Тайрон Мингз, Конор Коуди, , Доминик Кэлверт-Льюин, Рис Джеймс, Букайо Сака, Джуд Беллингем.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 22:00 по московскому времени.