Стерлинг, Кейн, Маунт, Триппьер – в стартовом составе сборной Англии на финал Евро-2020

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Англия представила стартовый состав на финальный матч Евро-2020 с Италией.

Состав сборной Англии: Джордан Пикфорд, Киран Триппьер, Кайл Уокер, Джон Стоунз, Харри Магуайр, Люк Шоу, Кэлвин Филлипс, Деклан Райс, Мэйсон Маунт, Рахим Стерлинг, Харри Кейн.

Запасные: Аарон Рэмсдейл, Сэм Джонстон, Джек Грилиш, Джордан Хендерсон, Маркус Рэшфорд, Тайрон Мингз, Конор Коуди, Джейдон Санчо, Доминик Кэлверт-Льюин, Рис Джеймс, Букайо Сака, Джуд Беллингем.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 22:00 по московскому времени.

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