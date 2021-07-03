Антонио Конте: «Италия заслужила финал, они были сильнее всех, с кем играли. «Уэмбли» будет давить на Англию»

Бывший главный тренер «Интера» высказался о сборных Италии и Англии, которые сыграют в финале .

полностью заслужила финал. Они были сильнее всех соперников, с которыми встречались.

Команда никогда не отказывалась от своих идей, идентичности и стиля, знала, как адаптироваться к сильным сторонам соперника. Большая заслуга Манчини в том, что он дал команде много знаний. Игроки показывают, что они выучили все это наизусть.

У Саутгейта сильная команда, в их луке много стрел. Их слабым местом может стать защита в низком блоке. Англичане могут столкнуться с трудностями, если на них надавить.

может стать для Англии дополнительным стимулом, но арена окажет на них и давление. Игроки его почувствуют», – сказал Конте в интервью La Gazzetta dello Sport.

и Италия сыграют завтра, 11 июля. Начало – в 22:00 по московскому времени.