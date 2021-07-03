Антонио Конте: «Италия заслужила финал, они были сильнее всех, с кем играли. «Уэмбли» будет давить на Англию»

Теги Роберто Манчини Гарет Саутгейт Сборная Англии по футболу сборная Италии по футболу Уэмбли Антонио Конте Евро-2020 Футбол

Бывший главный тренер «Интера» Антонио Конте высказался о сборных Италии и Англии, которые сыграют в финале Евро-2020.

«Италия полностью заслужила финал. Они были сильнее всех соперников, с которыми встречались.

Команда никогда не отказывалась от своих идей, идентичности и стиля, знала, как адаптироваться к сильным сторонам соперника. Большая заслуга Манчини в том, что он дал команде много знаний. Игроки показывают, что они выучили все это наизусть.

У Саутгейта сильная команда, в их луке много стрел. Их слабым местом может стать защита в низком блоке. Англичане могут столкнуться с трудностями, если на них надавить.

«Уэмбли» может стать для Англии дополнительным стимулом, но арена окажет на них и давление. Игроки его почувствуют», – сказал Конте в интервью La Gazzetta dello Sport.

Англия и Италия сыграют завтра, 11 июля. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Опрос

Италия в финале – выиграют Евро?
51784 голосa
Да
73%
сборная Италии по футболу
Нет
27%
Сборная Англии по футболу

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья