Джокович о финале «Уимблдона»: «Надеюсь, Италия победит только на Евро-2020. Берреттини особо нечего терять»

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Первая ракетка мира Новак Джокович, вышедший в финал «Уимблдона», рассказал, что поддержит сборную Италии в финале Евро-2020.

Финал футбольного чемпионата Европы состоится через несколько часов после финала «Уимблдона», в котором серб встретится с итальянцем Маттео Берреттини. Оба матча пройдут в Лондоне.

«Футбол и теннис, мамма миа Италия, это фантастика. Возможно, Берреттини особо нечего терять в матче против меня, а вот сборной Италии есть что терять в игре против Англии.

Надеюсь, оба матча пройдут чудесно, а Италия победит только вечером!» – пошутил Джокович, беседуя с журналистом Sky Sport Italia.

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