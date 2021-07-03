Сборная России о Луневе в «Байере»: «Ждем фантастических сэйвов в Бундеслиге»

Теги Зенит Байер премьер-лига Россия бундеслига Германия Сборная России по футболу Андрей Лунев Футбол

Сборная России в твиттере поздравила бывшего вратаря «Зенита» Андрея Лунева с переходом в «Байер».

«Лунев – в «Байере»! Россиянин подписал контракт на 2 года.

Ждем фантастических сэйвов в Бундеслиге от Андрея и поздравляем с переходом», – написали в твиттере сборной России.

Лунев едет в «Байер». Исполнил детскую мечту, наверняка будет вторым номером

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