Сборная России о Луневе в «Байере»: «Ждем фантастических сэйвов в Бундеслиге»

Сборная России в твиттере поздравила бывшего вратаря «Зенита» Андрея Лунева с переходом в «Байер».
«Лунев – в «Байере»! Россиянин подписал контракт на 2 года.
Ждем фантастических сэйвов в Бундеслиге от Андрея и поздравляем с переходом», – написали в твиттере сборной России.
Лунев едет в «Байер». Исполнил детскую мечту, наверняка будет вторым номером
⚡️ Лунёв – в @bayer04_en! Россиянин подписал контракт на 2 года. Ждём фантастических сейвов в Бундеслиге от Андрея и поздравляем с переходом 👏#НашиПарни pic.twitter.com/SPhZ8zXH5X— Сборная России (@TeamRussia) July 9, 2021