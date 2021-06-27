Руд Гуллит: «Вейналдум, Депай и де Йонг испарились в матче с Чехией. Де Буру будет сложно объяснить свои решения»

Бывший полузащитник сборной Нидерландов Руд Гуллит высказался после вылета команды с от Чехии (0:2) на стадии 1/8 финала.

«Я не увидел на поле Вейналдума, Депая и де Йонга, даже когда мы играли еще в полном составе. Все, кого мы называли лидерами, испарились. Возможно, дело в тактике сборной Чехии, но это позор. Большое разочарование.

До сих пор интересно, почему де Бур поменял схему. В прессе будет говорить об этом, обсуждать будут и замены. Я думаю, ему будет сложно объяснить свои решения в этом матче.

До удаления у нас был один явный момент. Вратарь сыграл хорошо, но такой эпизод должен был закончиться голом. Удаление решило игру. Кажется, де Лигт едва коснулся мяча, но я считаю красную справедливой», – сказал Гуллит.

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