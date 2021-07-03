В лицо Шмейхелю светили лазерной указкой во время пенальти от Кейна

В полуфинале Евро-2020 между сборными Англии и Дании (2:1) во время исполнения 11-метрового форвардом «трех львов» Харри Кейном один из фанатов на «Уэмбли» светил лазерной указкой в лицо вратарю датчан Касперу Шмейхелю.
Голкипер отразил удар с точки, однако Кейн добил мяч в сетку.
Шмейхель чуть не вытащил Данию в финал. Его сэйвы и отбитый пенальти – просто вау
В момент падения Стерлинга в штрафной на поле было два мяча. Судья не остановил игру
Kasper Schmeichel had laser pen shone at his face as Harry Kane stepped up for England’s penalty https://t.co/RFn0om1hbR— Telegraph Football (@TeleFootball) July 7, 2021