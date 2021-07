В лицо Шмейхелю светили лазерной указкой во время пенальти от Кейна

В полуфинале между сборными и (2:1) во время исполнения 11-метрового форвардом «трех львов» один из фанатов на светил лазерной указкой в лицо вратарю датчан Касперу Шмейхелю.

Голкипер отразил удар с точки, однако Кейн добил мяч в сетку.

Шмейхель чуть не вытащил Данию в финал. Его сэйвы и отбитый пенальти – просто вау

В момент падения Стерлинга в штрафной на поле было два мяча. Судья не остановил игру

Kasper Schmeichel had laser pen shone at his face as Harry Kane stepped up for England’s penalty https://t.co/RFn0om1hbR