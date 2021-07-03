В лицо Шмейхелю светили лазерной указкой во время пенальти от Кейна

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В полуфинале Евро-2020 между сборными Англии и Дании (2:1) во время исполнения 11-метрового форвардом «трех львов»  Харри Кейном один из фанатов на «Уэмбли» светил лазерной указкой в лицо вратарю датчан Касперу Шмейхелю.

Голкипер отразил удар с точки, однако Кейн добил мяч в сетку.

Шмейхель чуть не вытащил Данию в финал. Его сэйвы и отбитый пенальти – просто вау

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