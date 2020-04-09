Фердинанд о финале ЛЧ-2011: «Барса» унизила нас на «Уэмбли». Из-за Бускетса я чувствовал себя игроком низшей лиги»

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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поделился воспоминаниями о финале Лиги чемпионов 2011 года, в котором его команда проиграла «Барселоне» (1:3).

«Это было здесь, на «Уэмбли», и в том матче «Барселона» нас унизила. У нас было очень мало уверенности в себе. Ты пытаешься отобрать мяч у Бускетса после аута, кричишь: «Дайте мне мяч, дайте мне мяч». А он говорит: «Нет, Фердинанд, Видич... Бум, бум, бум». Из-за Бускетса я чувствовал себя игроком из низшей лиги.

Бускетс в той игре был боссом. Это потрясающий игрок, за которым приятно наблюдать», – сказал Фердинанд для ВВС.

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