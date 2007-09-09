Неманя Видич: «Месси был предсказуем, но Гвардиола изменил его и сделал лучше»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Неманя Видич заявил, что форвард «Барселоны» обязан своим прогрессом экс-тренеру каталонцев Пепу Гвардиоле.

«Гвардиола изменил Месси. Раньше он играл на правом фланге и часто смещался в центр. Он был опасен, но предсказуем.

Гвардиола поставил его в центр и сделал лучше. Вся команда начала играть на него. Он атаковал защитников одновременно с вингерами. Я играл против него дважды, и оба раза мы проигрывали. Тяжело признать, что была лучше «МЮ». Все еще тяжело это говорить, тяжело это принять.

У нас была отличная команда в 2009 году. Мы могли выступить лучше. У нас играли чемпионы Европы и мира, «Барселона» боялась нас больше, чем мы их. Победа над нами дала им веру в себя. Победа в Риме стала ключевым моментом для «Барселоны» Гвардиолы», – сказал Видич в интервью The Athletic.