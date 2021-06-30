Матыцин о лимите: «Надо его пересматривать – это так. Но есть большой пласт вопросов, только это решение не даст эффекта»

Министр спорта России Олег Матыцин высказался о возможном изменении лимита на легионеров в российском футболе.

«Мы планируем встречу с главой РФС Александром Дюковым в самое ближайшее время, на этой неделе нет, скорее всего следующая неделя. Давайте итоги дискуссии [с Дюковым] обсуждать.

То, что надо его [лимит] пересматривать – так. И рассматривать в комплексе. Само по себе единое решение не даст необходимого эффекта.

Вопрос в организации системы работы, подготовки кадров, оплаты деятельности наших футболистов, работы системы детско-юношеского спорта, института сборных команд, взаимодействия с профессиональными клубами.

Большой пласт вопросов, который требует комплексного подхода, надо серьезно провести анализ действий совместно с РФС. И на основании поручения, данного председателем правительства, подготовить наши совместные предложения по повышению эффективности развития футбола в России, равно как и других видов спорта», – сказал Матыцин.

Ужесточение лимита сборной не поможет