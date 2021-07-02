Шевченко – болельщикам сборной: «Благодарен за такую поддержку, вы не представляете, как это было важно. Слава Украине!»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко обратился к болельщикам по прибытии команды в Борисполь.

«Я благодарен вам за такую поддержку. Вы даже не представляете, как это было важно, когда мы выходили на матчи. Мы благодарны всем, кто приехал поддержать команду, кто болел за нас в Украине. Мы видели, мы чувствовали вашу поддержку.

Я благодарен ребятам за самоотдачу, за желание и за тот футбол, который они продемонстрировали. Слава Украине!» – цитирует Шевченко Tribuna.com со ссылкой на сайт УАФ.

Англия на классе разгромила Украину, хотя 4:0 – перебор. Украинцев разорвали верхом и наконец забили после стандартов