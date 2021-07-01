Станислав Черчесов: «Разбора полетов у нас и не будет. Мы на земле»

Теги Станислав Черчесов Сборная России по футболу Евро-2020 Футбол

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в афористичной манере ответил на вопрос о выступлении национальной команды на Евро-2020.

«Разбора полетов у нас и не будет. Мы на земле», – сказал Черчесов.

Сборная России на чемпионате Европы не сумела выйти в плей-офф, заняв последнее место в группе В.

«На Евро надо было попадать. Это мы сделали». Короткий пересказ почти трехчасового выступления Черчесова

Между Черчесовым и болельщиками – пропасть. Сборной не нужен тренер с государственной задачей

Тренер – не полевой командир, игроки – не пушечное мясо. Хватит

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