Станислав Черчесов: «Разбора полетов у нас и не будет. Мы на земле»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в афористичной манере ответил на вопрос о выступлении национальной команды на .

«Разбора полетов у нас и не будет. Мы на земле», – сказал Черчесов.

на чемпионате Европы не сумела выйти в плей-офф, заняв последнее место в группе В.

«На Евро надо было попадать. Это мы сделали». Короткий пересказ почти трехчасового выступления Черчесова

Между Черчесовым и болельщиками – пропасть. Сборной не нужен тренер с государственной задачей

Тренер – не полевой командир, игроки – не пушечное мясо. Хватит