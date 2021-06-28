Зоммер о победе над Францией: «Позвоню Роберту Де Ниро, чтобы сыграл меня в этом фильме»

Вратарь сборной Швейцарии Ян Зоммер поделился мыслями о победе над Францией (3:3, 5:4 в серии пенальти) в 1/8 финала .

– Мы сотворили историю. Мы оставили все силы на поле. Если отыгрываешься с 1:3 у чемпиона мира...

В нас никто не верил, но мы изменили все и сказали, что пойдем до конца. У Франции был момент, когда при счете 1:3 они действовали немного высокомерно, и мы хладнокровно воспользовались этим.

– Сюжет игры был голливудским, не правда ли?

– Должен позвонить Роберту Де Ниро, чтобы спросить, не хочет ли он сыграть меня в этом фильме, – пошутил Зоммер.